Алексей Слепов: Видите кого-то из россиян в шестерке? Значит, изменения ни к чему хорошему пока не привели

Биатлон 06 декабря 2018 15:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Российский биатлонист занял 83-е место в индивидуальной гонке в Поклюке.

Российский биатлонист Алексей Слепов подвел итоги индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

31-летний Слепов вернулся на Кубок мира впервые с 2015 года и, допустив шесть промахов, занял 83-е место. Лучшим из российских биатлонистов стал Дмитрий Малышко, с одним промахом показавший 12-й результат.

– Нервы в порядке, особенного ажиотажа я не чувствовал, – приводит слова Слепова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Но то, что это первый старт после отбора в Контиолахти, сказалось. Немного не хватало уверенности, недорабатывал на рубежах. По дистанции тоже была небольшая вялость.

– Какие у вас ощущения от перемен в российском биатлоне?

– Честно? Особо ничего не поменялось, просто новые лица, и все. Сложно судить о переменах в целом, поскольку главное – это результат. Сегодня есть кто-то из россиян в шестерке?

– Нет.

– Ну вот, значит, изменения пока ни к чему лучшему не привели.

В пятницу мужчины побегут в Поклюке спринт. Начало – 16:15 (мск).