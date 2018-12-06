Алексей Слепов: Видите кого-то из россиян в шестерке? Значит, изменения ни к чему хорошему пока не привели - Советский спорт
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    • Биатлон06 декабря 2018 15:33Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Алексей Слепов: Видите кого-то из россиян в шестерке? Значит, изменения ни к чему хорошему пока не привели

    Российский биатлонист занял 83-е место в индивидуальной гонке в Поклюке.

    Российский биатлонист Алексей Слепов подвел итоги индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

    31-летний Слепов вернулся на Кубок мира впервые с 2015 года и, допустив шесть промахов, занял 83-е место. Лучшим из российских биатлонистов стал Дмитрий Малышко, с одним промахом показавший 12-й результат.

    – Нервы в порядке, особенного ажиотажа я не чувствовал, – приводит слова Слепова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Но то, что это первый старт после отбора в Контиолахти, сказалось. Немного не хватало уверенности, недорабатывал на рубежах. По дистанции тоже была небольшая вялость.

    – Какие у вас ощущения от перемен в российском биатлоне?
    – Честно? Особо ничего не поменялось, просто новые лица, и все. Сложно судить о переменах в целом, поскольку главное – это результат. Сегодня есть кто-то из россиян в шестерке?

    – Нет.
    – Ну вот, значит, изменения пока ни к чему лучшему не привели.

    В пятницу мужчины побегут в Поклюке спринт. Начало – 16:15 (мск).

    #кубок мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#слепов алексей
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