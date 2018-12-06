Алексей Слепов: Видите кого-то из россиян в шестерке? Значит, изменения ни к чему хорошему пока не привели

Российский биатлонист занял 83-е место в индивидуальной гонке в Поклюке.
Российский биатлонист Алексей Слепов подвел итоги индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира в Поклюке.
31-летний Слепов вернулся на Кубок мира впервые с 2015 года и, допустив шесть промахов, занял 83-е место. Лучшим из российских биатлонистов стал Дмитрий Малышко, с одним промахом показавший 12-й результат.
– Нервы в порядке, особенного ажиотажа я не чувствовал, – приводит слова Слепова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Но то, что это первый старт после отбора в Контиолахти, сказалось. Немного не хватало уверенности, недорабатывал на рубежах. По дистанции тоже была небольшая вялость.
– Какие у вас ощущения от перемен в российском биатлоне?
– Честно? Особо ничего не поменялось, просто новые лица, и все. Сложно судить о переменах в целом, поскольку главное – это результат. Сегодня есть кто-то из россиян в шестерке?
– Нет.
– Ну вот, значит, изменения пока ни к чему лучшему не привели.
В пятницу мужчины побегут в Поклюке спринт. Начало – 16:15 (мск).