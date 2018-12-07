Елизавета Туктамышева: Выходила немножко несобранной, из-за этого случилась ошибка

Фигурное катание 07 декабря 2018 09:40 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Российская фигуристка занимает третье место после короткой программы финала Гран-при.

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе в финале Гран-при в Ванкувере, в которой она показала третий результат.

«На этапах Гран-при я выступала лучше, – приводит «Р-Спорт» слова 21-летней российской фигуристки, – но я должна через это пройти, чтобы больше уверенности у меня появилось.

Выходила сегодня немножко несобранной я, из-за этого случилась ошибка на тройном акселе. В середине программы немножко потерялась. Почему не собралась? Ну, откуда я знаю. Такой вот человек. Раз, и вышла из колеи».

Напомним, Туктамышева получила от судей 70,65 балла. Лидирует после короткой программы Рика Кихира из Японии, установившая новый мировой рекорд в короткой программе (82,51). На втором месте – Алина Загитова (77,93).

Произвольная программа у женщин запланирована на субботу.