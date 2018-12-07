Нандо де Коло: Поражения «Басконии» не отвлекают от мысли, что у соперника хорошая команда - Советский спорт
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    • Баскетбол07 декабря 2018 11:40Источник: БК ЦСКААвтор: Липкин Антон

    Нандо де Коло: Поражения «Басконии» не отвлекают от мысли, что у соперника хорошая команда

    ЦСКА сыграет в Испании в 11-м туре Евролиги.

    Защитник ЦСКА Нандо де Коло высказался о предстоящем матче с «Басконией» в 11-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

    «Матч будет сложным, как и любой другой в Евролиге, – приводит слова 31-летнего француза официальный сайт ЦСКА. – Даже несколько недавних поражений «Басконии» не отвлекают нас от мыслей о том, что соперник обладает хорошей командой, составленной из настоящих бойцов.

    В их зале тяжело играть, болельщики оказывают хорошую поддержку. Нам надо быть готовыми к этому и показать свой баскетбол».

    Напомним, матч «Баскония» – ЦСКА пройдет 7 декабря в Витории. Начало – 22:30 (мск).

    После десяти туров у ЦСКА девять побед и одно поражение, у «Басконии» – три победы и семь поражений.

    #евролига#бк цска#бк баскония#де коло нандо
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