«Северсталь» подписал контракт с Бодровым - Советский спорт
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    • Хоккей07 декабря 2018 14:01Источник: ХК «Северсталь»Автор: Липкин Антон

    «Северсталь» подписал контракт с Бодровым

    Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

    Форвард Евгений Бодров продолжит карьеру в «Северстали», сообщает официальный сайт клуба. 30-летний нападающий подписал контракт до конца нынешнего сезона.

    В регулярном чемпионате 2018/2019 Бодров провел 19 матчей за «Сибирь» и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «–6» и 29 минутах штрафа.

    Ранее в КХЛ Бодров также выступал за «Ладу», «Ак Барс», «Атлант», «Спартак» и «Салават Юлаев». В 2010 году в составе «Ак Барса» он стал обладателем Кубка Гагарина.

    При этом «Северсталь» поместила в список отказов голкипера Сергея Магарилова, который провел в нынешнем сезоне шесть матчей.

    #кхл#хк северсталь#бодров евгений
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