«Северсталь» подписал контракт с Бодровым

Хоккей 07 декабря 2018 14:01 Источник: ХК «Северсталь» Автор: Липкин Антон

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Форвард Евгений Бодров продолжит карьеру в «Северстали», сообщает официальный сайт клуба. 30-летний нападающий подписал контракт до конца нынешнего сезона.

В регулярном чемпионате 2018/2019 Бодров провел 19 матчей за «Сибирь» и набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «–6» и 29 минутах штрафа.

Ранее в КХЛ Бодров также выступал за «Ладу», «Ак Барс», «Атлант», «Спартак» и «Салават Юлаев». В 2010 году в составе «Ак Барса» он стал обладателем Кубка Гагарина.

При этом «Северсталь» поместила в список отказов голкипера Сергея Магарилова, который провел в нынешнем сезоне шесть матчей.