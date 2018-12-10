Владимир Морозов: Если судить по оценкам, то в Ванкувере выступили ниже среднего - Советский спорт
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    • Фигурное катание10 декабря 2018 11:15Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

    Владимир Морозов: Если судить по оценкам, то в Ванкувере выступили ниже среднего

    Тарасова и Морозов заняли третье место в финале Гран-при.

    Серебряный призер Олимпийских игр Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, подвел итоги финала Гран-при в Ванкувере.

    Российская пара заняла третье место после французов Ванессы Джеймс и Моргана Сипре и китайцев Чэн Пэн и Цзинь Ян.

    «Мы недовольны своим выступлением в Ванкувере, – приводят «Известия» слова Морозова. – Если судить по оценкам, то выступили ниже среднего. Допустили несколько серьезных ошибок, и казалось, что вовсе останемся без медалей. Но, к счастью, мы сделали хорошо несколько несложных элементов, и все встало на свои места.

    Теперь впереди – чемпионат России. Это очень важный старт, к которому нужна отличная подготовка. Мы знаем, над чем работать, и сделаем все, чтобы исправиться».

    Напомним, Тарасова и Морозов побеждали в финале Гран-при в сезоне 2016/2017.

    Чемпионат России пройдет в Саранске с 20 по 23 декабря.

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