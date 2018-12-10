Макс Ферстаппен: Мы не можем сразу проявлять нетерпение к «Хонде» - Советский спорт
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    • Формула-110 декабря 2018 11:34Источник: NewsOnF1Автор: Липкин Антон

    Макс Ферстаппен: Мы не можем сразу проявлять нетерпение к «Хонде»

    «Ред Булл» переходит на японские моторы.

    Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что в первый год работы с двигателями «Хонда» не будет критиковать поставщика моторов, как это делал в этом году с «Рено».

    «Я просто хотел, чтобы мотор стал лучше, – приводит NewsOnF1 слова 21-летнего голландца. – Хочу решать проблемы, применяя давление, поэтому нужно всегда быть открытым к критике. Именно так я рос.

    Я тут не с олимпийскими принципами. Я хочу побеждать, но это желание должно быть обоюдным.

    Не жду, что следующий год будет безупречным. Я всегда буду резким, но нужно верить в проект. Мы не можем сразу же проявлять нетерпение по отношению к «Хонде».

    После четырех лет, во время которых не получается сработаться, ты ставишь точку, после чего иногда вскипаешь. Но с «Хондой» все по-другому.

    Не рассчитываю бороться за победу в чемпионате с самого начала сезона. Надеюсь, мы будем чуть ближе к лидерам, после чего я смогу провести стабильный сезон, как Льюис (Хэмилтон).

    Это пойдет на пользу чемпионату. Для этого необязательно иметь лучшую машину».

    Напомним, по ходу завершившегося сезона «Ред Булл» объявил о том, что завершает сотрудничество с «Рено», с двигателями которого выступал на протяжении 12 лет. С 2019 года австрийская команда переходит на моторы «Хонда».

    #Формула-1#Ред Булл#ферстаппен макс#Хонда#Рено#Мерседес#хэмилтон льюис
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