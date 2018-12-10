Карасев, удаливший Карпина, получил положительную оценку за матч «Крылья Советов» – «Ростов»

Футбол 10 декабря 2018 12:07 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Арбитр показал четыре красные карточки, в том числе главному тренеру «Ростова».

Арбитр Сергей Карасев, работавший на матче 17-го тура премьер-лиги «Крылья Советов» – «Ростов» (1:0) на «Самара Арене», получил положительную оценку, сообщает «Р-Спорт».

«Карасев проявил последовательность и все его решения, в том числе в части предъявления красных и желтых карточек, признаны обоснованными», – сообщил собеседник агентства.

Напомним, во время матча в Самаре Карасев показал четыре красные карточки: форварду хозяев Сергею Корниленко, двум игрокам «Ростова» – Александру Гацкану и Рагнару Сигурдссону, а также главному тренеру гостей Валерию Карпину.

Отметим, что единственный гол был забит с пенальти на 11-й минуте румыном Паулом Антоном.