Карасев, удаливший Карпина, получил положительную оценку за матч «Крылья Советов» – «Ростов» - Советский спорт
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    • Футбол10 декабря 2018 12:07Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Карасев, удаливший Карпина, получил положительную оценку за матч «Крылья Советов» – «Ростов»

    Арбитр показал четыре красные карточки, в том числе главному тренеру «Ростова».

    Арбитр Сергей Карасев, работавший на матче 17-го тура премьер-лиги «Крылья Советов» – «Ростов» (1:0) на «Самара Арене», получил положительную оценку, сообщает «Р-Спорт».

    «Карасев проявил последовательность и все его решения, в том числе в части предъявления красных и желтых карточек, признаны обоснованными», – сообщил собеседник агентства.

    Напомним, во время матча в Самаре Карасев показал четыре красные карточки: форварду хозяев Сергею Корниленко, двум игрокам «Ростова» – Александру Гацкану и Рагнару Сигурдссону, а также главному тренеру гостей Валерию Карпину.

    Отметим, что единственный гол был забит с пенальти на 11-й минуте румыном Паулом Антоном.

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