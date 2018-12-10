Станислав Поздняков: Отношения ОКР с МОК полностью восстановлены и развиваются в духе партнерства - Советский спорт
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    • другие10 декабря 2018 15:50Источник: ОКРАвтор: Сметанникова Дарья

    Станислав Поздняков: Отношения ОКР с МОК полностью восстановлены и развиваются в духе партнерства

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о взаимоотношениях с Международным олимпийским комитетом (МОК).

    После Олимпиады в Пхенчхане статус ОКР полноправного члена МОК был восстановлен. На прошлой неделе ОКР получил приглашение на олимпийский саммит в швейцарской Лозанне.

    «Мне очень приятно, что Олимпийский комитет России после некоторого перерыва снова получил приглашение на олимпийский саммит, где были представлены всего лишь три НОКа – России, Китая и США. Это лишний раз доказывает, что наши с МОК отношения полностью восстановлены и развиваются в духе партнерства и взаимопонимания.

    На прошлой неделе комиссия спортсменов ОКР на своем заседании обсудила и приняла декларацию прав и обязанностей спортсменов как руководство к действию. Было решено направить полный текст документа во все федерации. Очень важно, чтобы наши атлеты знали основные положения декларации и руководствовались ими в своей профессиональной деятельности», - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

    Напомним, в декабре 2017 года статут ОКР был понижен за нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами.

    #окр#мок#поздняков станислав
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