Станислав Поздняков: Отношения ОКР с МОК полностью восстановлены и развиваются в духе партнерства

другие 10 декабря 2018 15:50 Источник: ОКР Автор: Сметанникова Дарья

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал о взаимоотношениях с Международным олимпийским комитетом (МОК).

После Олимпиады в Пхенчхане статус ОКР полноправного члена МОК был восстановлен. На прошлой неделе ОКР получил приглашение на олимпийский саммит в швейцарской Лозанне.

«Мне очень приятно, что Олимпийский комитет России после некоторого перерыва снова получил приглашение на олимпийский саммит, где были представлены всего лишь три НОКа – России, Китая и США. Это лишний раз доказывает, что наши с МОК отношения полностью восстановлены и развиваются в духе партнерства и взаимопонимания.

На прошлой неделе комиссия спортсменов ОКР на своем заседании обсудила и приняла декларацию прав и обязанностей спортсменов как руководство к действию. Было решено направить полный текст документа во все федерации. Очень важно, чтобы наши атлеты знали основные положения декларации и руководствовались ими в своей профессиональной деятельности», - приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.

Напомним, в декабре 2017 года статут ОКР был понижен за нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами.