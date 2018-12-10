Алина Загитова: Злит, когда я выступаю не так хорошо, многие пишут, что она сливается, это диванные критики - Советский спорт
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    • Фигурное катание10 декабря 2018 15:51Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Алина Загитова: Злит, когда я выступаю не так хорошо, многие пишут, что она сливается, это диванные критики

    Российская фигуристка ответила тем, кто ее критикует.

    Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о том, как относится к критическим комментариям.

    «Злит, когда я выступаю не так хорошо, как все от меня ждут, и многие начинают сразу же писать: вот, она сливается, она не может, – сказала 16-летняя фигуристка в интервью «Р-Спорт». – Это диванные критики. Они просто не знают, кто такой спортсмен.

    Это то же самое, что я пойду комментировать другой вид спорта, не зная его. Они не были на моем месте, они не занимаются никаким видом спорта, не знают, как тяжело быть профессиональным спортсменом, как трудно все дается на этом уровне.

    Повторюсь: они никогда не были на моем месте и никогда не будут. И когда я это осознаю, то этим самым успокаиваю себя».

    Напомним, в воскресенье Загитова заняла второе место в финале Гран-при в Ванкувере, пропустив вперед Рику Кихиру из Японии.

    #Гран-при#Финал Гран-при#сборная россии по фигурному катанию#загитова алина
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