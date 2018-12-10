Кентен Фийон-Майе: Пожал руку Логинову, потому что он провел отличную гонку

Француз занял второе место в гонке преследования в Поклюке.
Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал развязку гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке.
– Что случилось на последнем подъеме?
– Александр Логинов упал, и я обошел его, – приводит слова 26-летнего француза официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Если бы не произошло это падение, я бы так и остался третьим, потому что и Логинов, и Бе были сильнее меня на последнем круге.
– Нахождение Логинова на подиуме больше не смущает вас как спортсмена, который открыто высказывался против допинга?
– Мне не хочется говорить о допинге сейчас.
– Вы пожали руку Александру?
– Да, пожал, потому что он провел отличную гонку. Обычно именно рукопожатием во время церемонии награждения мы поздравляем друг друга с высоким результатом.
Фийон-Майе занял второе место, опередив российского биатлониста Александра Логинова, который упал на подъеме незадолго до финиша. Победу одержал норвежец Йоханнес Бе.