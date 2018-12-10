Кентен Фийон-Майе: Пожал руку Логинову, потому что он провел отличную гонку

Биатлон 10 декабря 2018 16:53 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Француз занял второе место в гонке преследования в Поклюке.

Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал развязку гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

– Что случилось на последнем подъеме?

– Александр Логинов упал, и я обошел его, – приводит слова 26-летнего француза официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Если бы не произошло это падение, я бы так и остался третьим, потому что и Логинов, и Бе были сильнее меня на последнем круге.

– Нахождение Логинова на подиуме больше не смущает вас как спортсмена, который открыто высказывался против допинга?

– Мне не хочется говорить о допинге сейчас.

– Вы пожали руку Александру?

– Да, пожал, потому что он провел отличную гонку. Обычно именно рукопожатием во время церемонии награждения мы поздравляем друг друга с высоким результатом.

Фийон-Майе занял второе место, опередив российского биатлониста Александра Логинова, который упал на подъеме незадолго до финиша. Победу одержал норвежец Йоханнес Бе.