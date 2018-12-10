Кентен Фийон-Майе: Пожал руку Логинову, потому что он провел отличную гонку - Советский спорт
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    • Биатлон10 декабря 2018 16:53Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Кентен Фийон-Майе: Пожал руку Логинову, потому что он провел отличную гонку

    Француз занял второе место в гонке преследования в Поклюке.

    Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе прокомментировал развязку гонки преследования на первом этапе Кубка мира в Поклюке.

    – Что случилось на последнем подъеме?
    – Александр Логинов упал, и я обошел его, – приводит слова 26-летнего француза официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Если бы не произошло это падение, я бы так и остался третьим, потому что и Логинов, и Бе были сильнее меня на последнем круге.

    – Нахождение Логинова на подиуме больше не смущает вас как спортсмена, который открыто высказывался против допинга?
    – Мне не хочется говорить о допинге сейчас.

    – Вы пожали руку Александру?
    – Да, пожал, потому что он провел отличную гонку. Обычно именно рукопожатием во время церемонии награждения мы поздравляем друг друга с высоким результатом.

    Фийон-Майе занял второе место, опередив российского биатлониста Александра Логинова, который упал на подъеме незадолго до финиша. Победу одержал норвежец Йоханнес Бе.

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