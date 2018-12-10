Роман Костомаров: По красоте Загитову никто не превзойдет

Фигурное катание 10 декабря 2018 16:58 Источник: «RT на русском» Автор: Липкин Антон

Олимпийская чемпионка стала второй в финале Гран-при в Ванкувере.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров оценил выступление российской фигуристки Алины Загитовой в финале Гран-при в Ванкувере.

«Загитова делает то же, что делала год-два назад, – приводит «RT на русском» слова Костомарова. – А соперницы не стоят на месте и делают немного больше, чем россиянка.

Алина – олимпийская чемпионка, но не уверен, что она будет прыгать тот же тройной аксель. В целом женское фигурное катание прогрессирует невероятными темпами. Некоторые девочки уже прыгают четверные. Но Загитова все равно красавица и чемпионка. По красоте ее никто не превзойдет».

Напомним, 16-летняя Загитова заняла второе место в финале Гран-при, пропустив вперед свою ровесницу Рику Кихиру из Японии.