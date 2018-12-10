Роман Костомаров: По красоте Загитову никто не превзойдет - Советский спорт
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    • Фигурное катание10 декабря 2018 16:58Источник: «RT на русском»Автор: Липкин Антон

    Роман Костомаров: По красоте Загитову никто не превзойдет

    Олимпийская чемпионка стала второй в финале Гран-при в Ванкувере.

    Олимпийский чемпион Роман Костомаров оценил выступление российской фигуристки Алины Загитовой в финале Гран-при в Ванкувере.

    «Загитова делает то же, что делала год-два назад, – приводит «RT на русском» слова Костомарова. – А соперницы не стоят на месте и делают немного больше, чем россиянка.

    Алина – олимпийская чемпионка, но не уверен, что она будет прыгать тот же тройной аксель. В целом женское фигурное катание прогрессирует невероятными темпами. Некоторые девочки уже прыгают четверные. Но Загитова все равно красавица и чемпионка. По красоте ее никто не превзойдет».

    Напомним, 16-летняя Загитова заняла второе место в финале Гран-при, пропустив вперед свою ровесницу Рику Кихиру из Японии.

    #Гран-при#Финал Гран-при#сборная россии по фигурному катанию#костомаров роман#загитова алина
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