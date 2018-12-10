Роман Костомаров: Туктамышева подняла уровень женского катания на большую высоту, но это не уровень золота ЧМ

Чемпионка мира заняла третье место в финале Гран-при.
Олимпийский чемпион Роман Костомаров высказался о выступлении чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в финале Гран-при в Ванкувере.
«Туктамышева – молодец, как и ее тренер Алексей Мишин, но катание Елизаветы – не уровень золота олимпийских игр и чемпионата мира, – приводит «RT на русском» слова Костомарова. – Она тоже делает тройной аксель, но ей достаточно много лет по сравнению с соперницами. Поэтому ждать от нее победы на том же первенстве планеты сложно.
При этом Туктамышева подняла уровень женского фигурного катания на очень большую высоту».
Напомним, 21-летняя Туктамышева заняла третье место в Ванкувере после двух 16-летних фигуристок – Рики Кихиры из Японии и Алины Загитовой из России.