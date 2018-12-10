Роман Костомаров: Туктамышева подняла уровень женского катания на большую высоту, но это не уровень золота ЧМ - Советский спорт
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    • Фигурное катание10 декабря 2018 17:03Источник: «RT на русском»Автор: Липкин Антон

    Роман Костомаров: Туктамышева подняла уровень женского катания на большую высоту, но это не уровень золота ЧМ

    Чемпионка мира заняла третье место в финале Гран-при.

    Олимпийский чемпион Роман Костомаров высказался о выступлении чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в финале Гран-при в Ванкувере.

    «Туктамышева – молодец, как и ее тренер Алексей Мишин, но катание Елизаветы – не уровень золота олимпийских игр и чемпионата мира, – приводит «RT на русском» слова Костомарова. – Она тоже делает тройной аксель, но ей достаточно много лет по сравнению с соперницами. Поэтому ждать от нее победы на том же первенстве планеты сложно.

    При этом Туктамышева подняла уровень женского фигурного катания на очень большую высоту».

    Напомним, 21-летняя Туктамышева заняла третье место в Ванкувере после двух 16-летних фигуристок – Рики Кихиры из Японии и Алины Загитовой из России.

    #Гран-при#Финал Гран-при#сборная россии по фигурному катанию#костомаров роман#туктамышева елизавета#мишин алексей николаевич
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