Роман Костомаров: Туктамышева подняла уровень женского катания на большую высоту, но это не уровень золота ЧМ

Фигурное катание 10 декабря 2018 17:03 Источник: «RT на русском» Автор: Липкин Антон

Чемпионка мира заняла третье место в финале Гран-при.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров высказался о выступлении чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в финале Гран-при в Ванкувере.

«Туктамышева – молодец, как и ее тренер Алексей Мишин, но катание Елизаветы – не уровень золота олимпийских игр и чемпионата мира, – приводит «RT на русском» слова Костомарова. – Она тоже делает тройной аксель, но ей достаточно много лет по сравнению с соперницами. Поэтому ждать от нее победы на том же первенстве планеты сложно.

При этом Туктамышева подняла уровень женского фигурного катания на очень большую высоту».

Напомним, 21-летняя Туктамышева заняла третье место в Ванкувере после двух 16-летних фигуристок – Рики Кихиры из Японии и Алины Загитовой из России.