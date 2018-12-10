В правительстве Свердловской области ликвидировали департамент Глацких

Художественная гимнастика 10 декабря 2018 17:13 Источник: Znak.com Автор: Липкин Антон

Других способов уволить олимпийскую чемпионку не оказалось.

Департамент молодежной политики Свердловской области, который возглавляет олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ольга Глацких, войдет в состав министерства образования региона, сообщает Znak.com.

Такое решение руководство области приняло в связи с тем, что 29-летняя Глацких отказалась писать заявление об увольнении по собственному желанию после своих скандальных высказываний о том, что государство ничего не должно молодым людям. Отметим, что Глацких возглавляла ведомство с момента его основания в 2016 году.

В начале ноября Глацких на встрече с волонтерами в Кировограде заявила, что государство «вообще ничего не должно» подрастающему поколению, а о детях обязаны заботиться родители, так как это они их родили.

После такого скандального заявления решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева Глацких была отстранена от исполнения своих обязанностей.

Бывшей гимнастке было предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию, но она отказалась это делать.