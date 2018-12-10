Криштиану Роналду: В «Ювентусе» игроки как семья, в «Реале» было все по-другому

Футбол 10 декабря 2018 17:25 Источник: Football Italia Автор: Липкин Антон

Португалец назвал коллектив в «Ювентусе» лучшим в своей карьере.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сравнил свою нынешнюю команду с «Реалом».

«Могу сказать, что здесь лучший коллектив, в котором я когда-либо играл, – приводит Football Italia слова 33-летнего португальца. – Здесь мы команда.

В других клубах некоторые игроки ощущают себя выше остальных. В то время как здесь все гребут в одной лодке. Мы все скромные и хотим побеждать.

Если Дибала и Манджукич не забивают, они все равно довольны и улыбаются. Для меня это прекрасно. Я могу почувствовать разницу.

В «Реале» игроки тоже скромные…Но здесь я это чувствую сильнее. По сравнению с Мадридом тут все по-другому. Мы здесь больше семья.

Прошлое осталось в прошлом. Теперь я хочу побеждать с «Юве». Мне нужно защищать эти цвета. Остальное не имеет значение. Если придется сыграть с «Реалом», постараюсь проявить себя по максимуму.

Я видел, что пишут о возможном переходе Хамеса, Бэйла и Асенсио, но если честно, «Ювентусу» не нужны другие игроки».