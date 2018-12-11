Аудиторы WADA приступили к проверке РУСАДА - Советский спорт
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    • Олимпиада11 декабря 2018 13:44Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

    Аудиторы WADA приступили к проверке РУСАДА

    Аудит будет проходить в течение двух дней.

    Аудиторы Всемирного антидопингового агентства (WADA) приступили к плановой проверке деятельности Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает ТАСС.

    «Визит аудиторов WADA проходит в полном соответствии с дорожной картой РУСАДА, они уже приступили к работе, – рассказала заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая. – Аудит, как и планировалось ранее, будет проходить два дня, проверяющие имеют возможность указать на недочеты в нашей работе, если они имеются. Все замечания мы тут же учтем».

    Напомним, доступ в Московскую антидопинговую лабораторию был одним из условий восстановления РУСАДА, решение о котором было принято 20 сентября.

    Также до 30 июня 2019 года российская сторона должна передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.

    #wada#РУСАДА#пахноцкая маргарита
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