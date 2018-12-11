В сборной России не произойдет изменений перед этапом в Хохфильцене - Советский спорт
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    • Биатлон11 декабря 2018 16:16Источник: Союз биатлонистов России (СБР)Автор: Липкин Антон

    В сборной России не произойдет изменений перед этапом в Хохфильцене

    В Австрии выступят те же 12 биатлонистов.

    Стал известен состав сборной России на второй этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

    Тренерский штаб команды не стал производить изменения. Таким образом, в Австрии выступят те же 12 биатлонистов, которые представляли Россию на первом этапе в Поклюке.

    Сборная России:

    мужская команда: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов;
    женская команда: Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева.

    Напомним, в программе этапа спринтерские гонки (13, 14 декабря), гонки преследования (15 декабря) и эстафты (16 декабря).

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