В сборной России не произойдет изменений перед этапом в Хохфильцене

Биатлон 11 декабря 2018 16:16 Источник: Союз биатлонистов России (СБР) Автор: Липкин Антон

В Австрии выступят те же 12 биатлонистов.

Стал известен состав сборной России на второй этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

Тренерский штаб команды не стал производить изменения. Таким образом, в Австрии выступят те же 12 биатлонистов, которые представляли Россию на первом этапе в Поклюке.

Сборная России:

мужская команда: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов;

женская команда: Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева.

Напомним, в программе этапа спринтерские гонки (13, 14 декабря), гонки преследования (15 декабря) и эстафты (16 декабря).