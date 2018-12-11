В сборной России не произойдет изменений перед этапом в Хохфильцене

В Австрии выступят те же 12 биатлонистов.
Стал известен состав сборной России на второй этап Кубка мира в Хохфильцене (Австрия), сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.
Тренерский штаб команды не стал производить изменения. Таким образом, в Австрии выступят те же 12 биатлонистов, которые представляли Россию на первом этапе в Поклюке.
Сборная России:
мужская команда: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов, Алексей Слепов;
женская команда: Ирина Старых, Евгения Павлова, Валерия Васнецова, Маргарита Васильева, Екатерина Юрлова-Перхт, Ульяна Кайшева.
Напомним, в программе этапа спринтерские гонки (13, 14 декабря), гонки преследования (15 декабря) и эстафты (16 декабря).