Дмитрий Пятибратов: «Локомотив» не провалился в Лиге чемпионов, но мог сыграть лучше

Футбол 11 декабря 2018 16:40 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Липкин Антон

«Локомотив» претендует на попадание в Лигу Европы.

Бывший защитник «Амкара» Дмитрий Пятибратов оценил выступление «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.

«Я все-таки думал, что «Локомотив» более удачливо выступит, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Пятибратова, – но они не добрали довольно много очков.

Они в каждой игре выглядели очень достойно, но подводила всегда реализация. Провальных матчей у подопечных Семина на групповом этапе я не увидел. Сказалось и то, что «Локомотив» очень давно и стабильно не выступал в Лиге чемпионов. Для многих это новый турнир, поэтому не так-то просто с российского чемпионата перейти на Лигу чемпионов. Там совершенно другие скорости, динамика, уровень сопротивления – к таким турнирам должна быть адаптация.

Провала никакого нет, но можно было сыграть лучше. «Локомотив» заслужил удовлетворительную оценку за групповой этап».

Напомним, во вторник в своем заключительном матче в 2018 году «Локомотив» сыграет с «Шальке» на «Фелтинс Арене» в Гельзенкирхене. Начало – 20:55 (мск).

В случае победы чемпионы России сохраняют шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы.