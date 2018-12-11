Дмитрий Пятибратов: «Локомотив» не провалился в Лиге чемпионов, но мог сыграть лучше - Советский спорт
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    • Футбол11 декабря 2018 16:40Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Липкин Антон

    Дмитрий Пятибратов: «Локомотив» не провалился в Лиге чемпионов, но мог сыграть лучше

    «Локомотив» претендует на попадание в Лигу Европы.

    Бывший защитник «Амкара» Дмитрий Пятибратов оценил выступление «Локомотива» на групповом этапе Лиги чемпионов.

    «Я все-таки думал, что «Локомотив» более удачливо выступит, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Пятибратова, – но они не добрали довольно много очков.

    Они в каждой игре выглядели очень достойно, но подводила всегда реализация. Провальных матчей у подопечных Семина на групповом этапе я не увидел. Сказалось и то, что «Локомотив» очень давно и стабильно не выступал в Лиге чемпионов. Для многих это новый турнир, поэтому не так-то просто с российского чемпионата перейти на Лигу чемпионов. Там совершенно другие скорости, динамика, уровень сопротивления – к таким турнирам должна быть адаптация.

    Провала никакого нет, но можно было сыграть лучше. «Локомотив» заслужил удовлетворительную оценку за групповой этап».

    Напомним, во вторник в своем заключительном матче в 2018 году «Локомотив» сыграет с «Шальке» на «Фелтинс Арене» в Гельзенкирхене. Начало – 20:55 (мск).

    В случае победы чемпионы России сохраняют шансы на выход в 1/16 финала Лиги Европы.

    #лига чемпионов#фк локомотив#фк шальке#пятибратов дмитрий#Футбол-Россия
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