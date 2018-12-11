Александр Лакерник: Кихира еще не сформировалась полностью. Надо работать - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • 002-й тайм
  • ВХЛ
    ВХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо СПб
    ХК Тамбов
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    2-й тайм
    Галатасарай
    Порту
    1
    3
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Монако
    Боруссия Д
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Барселона
    Тоттенхэм Хотспур
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Интер М
    ПСВ Эйндховен
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Ливерпуль
    Наполи
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Црвена Звезда
    ПСЖ
    0
    0
  • Лига чемпионов
    6-й тур
    начало в 23:00
    Брюгге
    Атлетико М
    0
    0
    • Фигурное катание11 декабря 2018 21:50Источник: «Газета.Ru»Автор: Гичунцев Артур

    Александр Лакерник: Кихира еще не сформировалась полностью. Надо работать

    Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о выступлении японской фигуристки Рики Кихиры в финале взрослого Гран-при.

    – Вообще, Кихира, которая всегда славилась своей нестабильностью – это надолго? Или же сейчас во взрослое катание придут наши юниорки, и акценты снова сместятся в пользу России?
    – Естественно, тройной аксель – очень сложный элемент. Но с чего вы взяли, что она известна своей нестабильностью. Она еще очень молодая спортсменка, чтобы делать выводы о стабильности или нестабильности. Посмотрим, как она будет развиваться – она еще не сформировалась полностью. Надо работать. Соревноваться с ней можно, просто все надо делать на максимуме, – сказал Лакерник, чьи слова приводит "Газета.Ru".

    #Финал Гран-при#кихира рика#лакерник александр
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта