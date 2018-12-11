Александр Лакерник: Кихира еще не сформировалась полностью. Надо работать

Фигурное катание 11 декабря 2018 21:50 Источник: «Газета.Ru» Автор: Гичунцев Артур

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник высказался о выступлении японской фигуристки Рики Кихиры в финале взрослого Гран-при.

– Вообще, Кихира, которая всегда славилась своей нестабильностью – это надолго? Или же сейчас во взрослое катание придут наши юниорки, и акценты снова сместятся в пользу России?

– Естественно, тройной аксель – очень сложный элемент. Но с чего вы взяли, что она известна своей нестабильностью. Она еще очень молодая спортсменка, чтобы делать выводы о стабильности или нестабильности. Посмотрим, как она будет развиваться – она еще не сформировалась полностью. Надо работать. Соревноваться с ней можно, просто все надо делать на максимуме, – сказал Лакерник, чьи слова приводит "Газета.Ru".