Зоран Лукич: После позора в матче с «Автодором» за нас должна говорить игра - Советский спорт
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    • Баскетбол12 декабря 2018 13:28Источник: БК «Нижний Новгород»Автор: Липкин Антон

    Зоран Лукич: После позора в матче с «Автодором» за нас должна говорить игра

    «Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Авеллино» в Лиге чемпионов.

    Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Авеллино».

    «После нашего позора в матче против «Автодора» говорить за нас должна игра на площадке, а не комментарии, – приводит слова Лукича официальный сайт клуба. – Посмотрим, как команда сумела отреагировать на то поражение и будет выглядеть против «Авеллино».

    Напомним, 7 декабря «Нижний Новгород» проиграл дома «Автодору» (75:98) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    После семи туров группы A «Нижний Новгород» занимает пятое место, тогда как «Авеллино» идет вторым.

    Матч «Авеллино» – «Нижний Новгород» пройдет 12 декабря. Начало матча – 22:30 (мск).

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