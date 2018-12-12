Зоран Лукич: После позора в матче с «Автодором» за нас должна говорить игра

Баскетбол 12 декабря 2018 13:28 Источник: БК «Нижний Новгород» Автор: Липкин Антон

«Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Авеллино» в Лиге чемпионов.

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Авеллино».

«После нашего позора в матче против «Автодора» говорить за нас должна игра на площадке, а не комментарии, – приводит слова Лукича официальный сайт клуба. – Посмотрим, как команда сумела отреагировать на то поражение и будет выглядеть против «Авеллино».

Напомним, 7 декабря «Нижний Новгород» проиграл дома «Автодору» (75:98) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

После семи туров группы A «Нижний Новгород» занимает пятое место, тогда как «Авеллино» идет вторым.

Матч «Авеллино» – «Нижний Новгород» пройдет 12 декабря. Начало матча – 22:30 (мск).