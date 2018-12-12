Зоран Лукич: После позора в матче с «Автодором» за нас должна говорить игра

«Нижний Новгород» сыграет в гостях с «Авеллино» в Лиге чемпионов.
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов с «Авеллино».
«После нашего позора в матче против «Автодора» говорить за нас должна игра на площадке, а не комментарии, – приводит слова Лукича официальный сайт клуба. – Посмотрим, как команда сумела отреагировать на то поражение и будет выглядеть против «Авеллино».
Напомним, 7 декабря «Нижний Новгород» проиграл дома «Автодору» (75:98) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
После семи туров группы A «Нижний Новгород» занимает пятое место, тогда как «Авеллино» идет вторым.
Матч «Авеллино» – «Нижний Новгород» пройдет 12 декабря. Начало матча – 22:30 (мск).