«Спартак» выпустил календарь без Глушакова - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 14:18Источник: ФК «Спартак»Автор: Липкин Антон

    «Спартак» выпустил календарь без Глушакова

    Также в нем нет Ещенко, Комбарова, Реброва и Селихова.

    «Спартак» выпустил перекидной календарь на 2019 год, в котором отсутствует фотография капитана команды Дениса Глушакова.

    Кроме того, в нем не нашлось места для фотографий голкиперов Артема Реброва и Александра Селихова, а также защитников Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова.

    Каждому месяцу в календаре посвящена одна страница, на которой изображен один игрок:

    январь – Александр Максименко;
    февраль – Самуэль Жиго;
    март – Сальваторе Боккетти;
    апрель – Георгий Джикия;
    май – Илья Кутепов;
    июнь – Николай Рассказов;
    июль – Роман Зобнин;
    август – Фернандо;
    сентябрь – Софьян Ханни;
    октябрь – Лоренсо Мельгарехо;
    ноябрь – Луис Адриано;
    декабрь – Зе Луиш.

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