«Спартак» выпустил календарь без Глушакова

Также в нем нет Ещенко, Комбарова, Реброва и Селихова.
«Спартак» выпустил перекидной календарь на 2019 год, в котором отсутствует фотография капитана команды Дениса Глушакова.
Кроме того, в нем не нашлось места для фотографий голкиперов Артема Реброва и Александра Селихова, а также защитников Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова.
Каждому месяцу в календаре посвящена одна страница, на которой изображен один игрок:
январь – Александр Максименко;
февраль – Самуэль Жиго;
март – Сальваторе Боккетти;
апрель – Георгий Джикия;
май – Илья Кутепов;
июнь – Николай Рассказов;
июль – Роман Зобнин;
август – Фернандо;
сентябрь – Софьян Ханни;
октябрь – Лоренсо Мельгарехо;
ноябрь – Луис Адриано;
декабрь – Зе Луиш.