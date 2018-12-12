«Спартак» выпустил календарь без Глушакова

Футбол 12 декабря 2018 14:18 Источник: ФК «Спартак» Автор: Липкин Антон

Также в нем нет Ещенко, Комбарова, Реброва и Селихова.

«Спартак» выпустил перекидной календарь на 2019 год, в котором отсутствует фотография капитана команды Дениса Глушакова.

Кроме того, в нем не нашлось места для фотографий голкиперов Артема Реброва и Александра Селихова, а также защитников Андрея Ещенко и Дмитрия Комбарова.

Каждому месяцу в календаре посвящена одна страница, на которой изображен один игрок:

январь – Александр Максименко;

февраль – Самуэль Жиго;

март – Сальваторе Боккетти;

апрель – Георгий Джикия;

май – Илья Кутепов;

июнь – Николай Рассказов;

июль – Роман Зобнин;

август – Фернандо;

сентябрь – Софьян Ханни;

октябрь – Лоренсо Мельгарехо;

ноябрь – Луис Адриано;

декабрь – Зе Луиш.