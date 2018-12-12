Гарри Кейн: Мы знали, что у нас будут шансы в матче с «Барселоной» - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 14:49Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Гарри Кейн: Мы знали, что у нас будут шансы в матче с «Барселоной»

    «Тоттенхэм» не проиграл на «Камп Ноу» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн оценил игру команды в матче с «Барселоной» (1:1) на «Камп Ноу» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «У нас было совсем мало шансов, – приводит слова 25-летнего британца официальный сайт УЕФА. – Голкипер несколько раз выручил соперника.

    Все складывалось не в нашу пользу, но мы продолжали бороться. Думаю, мы заслужили как минимум ничью. А сейчас просто летаем от того, что прошли дальше.

    Мне кажется, мы хорошо отреагировали на пропущенный гол. Мы просто продолжали играть, придерживались нашего стиля. Мы знали, что шансы будут, надо будет только их реализовать. Отложили все на последние минуты.

    Благодарны «ПСВ» за ничью, а ничья в гостях с «Барселоной» – не такой плохой результат».

    Напомним, единственный гол «Тоттенхэма» забил на 85-й минуте бразилец Лукас Моура.

    «Тоттенхэм» сохранил второе место в группе B благодаря тому, что «Интер» не смог обыграть дома «ПСВ».

    Жеребьевка 1/8 финала пройдет 17 декабря.

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