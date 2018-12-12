Виргил ван Дейк: Я задел Мертенса, но перед этим сыграл в мяч

Футбол 12 декабря 2018 15:17 Источник: ESPN Автор: Липкин Антон

Голландец прокомментировал свой фол на бельгийце.

Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк высказался о своем фоле на форварде «Наполи» Дрисе Мертенсе в матче (1:0) команд в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Энфилд».

«Не думаю, что это было грубо, – приводит ESPN слова 27-летнего голландца. – К сожалению, я задел его. Но я никак не собирался нанести ему травму.

Я сыграл в мяч, после чего очевидно прокатился по мокрому газону и задел его. Но это футбол.

К сожалению, теперь я дисквалифицирован на следующий матч. Я узнал об этом уже после игры, из-за чего немного расстроился. Но у нас есть достаточно игроков, чтобы заменить меня».

Отметим, что главный тренер итальянцев Карло Анчелотти заявил, что ван Дейк заслуживал удаления за нарушение против Мертенса. При этом главный арбитр матча словенец Дамир Скомина ограничился предупреждением.

Победа позволила «Ливерпулю» опередить «Наполи» и выйти в 1/8 финала.