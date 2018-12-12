Сергей Гуренко: «Локомотив» играл с «Шальке» слишком спокойно

Футбол 12 декабря 2018 15:58 Источник: «Евро-футбол.ру» Автор: Липкин Антон

Чемпион России завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко оценил выступление команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Во вторник действующие чемпионы России проиграли «Шальке» (0:1) в заключительном матче группового этапа в Гельзенкирхене и остались на четвертом месте в группе D.

«Максимального результата не добились, могли сыграть достойнее, – приводит «Евро-футбол.ру» слова Гуренко. – Но, как сам отметил Юрий Палыч (Семин), команда не выступала в Лиге чемпионов 14 лет. Понятно, что это такой турнир, где опыт очень важен.

В какой-то степени лидеры не так ярко себя проявили, они должны были повести команду за собой. В последнем матче нужна была только победа, но футболисты сыграли как-то слишком спокойно.

Очевидно, что «Локомотив» мог больше, если брать во внимание имена и фамилии футболистов, выступающих за этот клуб. Лига чемпионов – турнир, который требует, чтобы команда играла на пределе своих возможностей, даже выше своих возможностей, но не все ребята так себя проявили».