Нико Ковач: «Бавария» встает на ноги, не ждите больших изменений - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 16:56Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Нико Ковач: «Бавария» встает на ноги, не ждите больших изменений

    «Бавария» и «Аякс» сыграют в Амстердаме за первое место в группе E Лиги чемпионов.

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал предстоящий матч с «Аяксом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Мы начинаем вставать на ноги, так что в среду не ждите больших изменений, – приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА. – Может быть, изменений не будет вообще.

    «Аякс» – очень хорошая команда, она известна по всему миру. Будет интересный матч, который мы хотим выиграть. Для этого нужно не повторять ошибки, которые мы допускали в первой игре.

    Мы рады, что Левандовски забивает. Мы всегда можем положиться на него. У него уже 19 голов в нынешнем сезоне. Можно сказать, что он символизирует нашу команду».

    Матч «Аякс» – «Бавария» пройдет 12 декабря на «Амстердам Арене». Начало – 23:00 (мск).

    Обе команды гарантировали себе выход в 1/8 финала и смогут побороться за первое место в группе E. Для этого «Аяксу» необходима только победа, а «Баварию» устроит и ничья.

    #лига чемпионов#фк бавария#фк аякс#ковач нико#левандовски роберт#бундеслига#чемпионат голландии по футболу
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