Нико Ковач: «Бавария» встает на ноги, не ждите больших изменений

Футбол 12 декабря 2018 16:56 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

«Бавария» и «Аякс» сыграют в Амстердаме за первое место в группе E Лиги чемпионов.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал предстоящий матч с «Аяксом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы начинаем вставать на ноги, так что в среду не ждите больших изменений, – приводит слова Ковача официальный сайт УЕФА. – Может быть, изменений не будет вообще.

«Аякс» – очень хорошая команда, она известна по всему миру. Будет интересный матч, который мы хотим выиграть. Для этого нужно не повторять ошибки, которые мы допускали в первой игре.

Мы рады, что Левандовски забивает. Мы всегда можем положиться на него. У него уже 19 голов в нынешнем сезоне. Можно сказать, что он символизирует нашу команду».

Матч «Аякс» – «Бавария» пройдет 12 декабря на «Амстердам Арене». Начало – 23:00 (мск).

Обе команды гарантировали себе выход в 1/8 финала и смогут побороться за первое место в группе E. Для этого «Аяксу» необходима только победа, а «Баварию» устроит и ничья.