Жиго не задекларировал элитные часы на Шереметьевской таможне, на него завели дело - Советский спорт
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    • Футбол12 декабря 2018 17:14Источник: Телеканал «РЕН ТВ»Автор: Липкин Антон

    Жиго не задекларировал элитные часы на Шереметьевской таможне, на него завели дело

    Француз прилетел из Рима с двумя часами Rolex.

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго был задержан на таможне аэропорта Шереметьево, сообщает официальный сайт телеканала «РЕН ТВ».

    «При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Рим – Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России) остановили игрока одного известного футбольного российского клуба, – говорится в сообщении сайта Шереметьевской таможни. – Молодой человек проследовал по «зеленому коридору», тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию.

    В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира среди личных вещей были обнаружены две коробки от наручных часов с наименованием Rolex. Далее гражданин предъявил двое наручных часов Rolex, одни из которых находились на его руке, а вторые во внутреннем кармане куртки.

    В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товаров, инспектором было принято решение о назначении таможенной экспертизы.

    В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию».

    По данным телеканала, задержанным игроком оказался Жиго, который возвращался из Рима, где проходил восстановление после разрыва крестообразных связок.

    Источник не уточняет, когда произошло задержание. Однако в минувшую субботу официальный сайт «Спартака» сообщил, что 25-летний защитник провел первую тренировку на базе клуба в Тарасовке.

    #рпл#фк спартак#жиго самуэль#Футбол-Россия
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