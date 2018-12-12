Алексей Мишин: Туктамышева заболела воспалением легких, на чемпионате России она не выступит - Советский спорт
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    • Фигурное катание12 декабря 2018 17:39Источник: ТАССАвтор: Липкин Антон

    Алексей Мишин: Туктамышева заболела воспалением легких, на чемпионате России она не выступит

    У фигуристки воспаление легких.

    Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева пропустит чемпионат России в Саранске из-за воспаления легких, сообщил тренер фигуристки Алексей Мишин.

    «Она госпитализирована с воспалением легких на две недели», – приводит ТАСС слова Мишина.

    Напомним, в нынешнем сезоне 21-летняя российская фигуристка победила на этапе Гран-при в Канаде и стала третьей в Японии. В финале Гран-при, который прошел с 6 по 9 декабря в Ванкувере, Туктамышева также заняла третье место.

    Чемпионат России пройдет с 19 по 23 декабря. По его итогам будет определен состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.

    В понедельник Туктамышевой исполняется 22 года.

    #чемпионат россии по фигурному катанию#сборная россии по фигурному катанию#туктамышева елизавета#мишин алексей николаевич
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