Алексей Мишин: Туктамышева заболела воспалением легких, на чемпионате России она не выступит

Фигурное катание 12 декабря 2018 17:39 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

У фигуристки воспаление легких.

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева пропустит чемпионат России в Саранске из-за воспаления легких, сообщил тренер фигуристки Алексей Мишин.

«Она госпитализирована с воспалением легких на две недели», – приводит ТАСС слова Мишина.

Напомним, в нынешнем сезоне 21-летняя российская фигуристка победила на этапе Гран-при в Канаде и стала третьей в Японии. В финале Гран-при, который прошел с 6 по 9 декабря в Ванкувере, Туктамышева также заняла третье место.

Чемпионат России пройдет с 19 по 23 декабря. По его итогам будет определен состав сборной России на чемпионаты Европы и мира.

В понедельник Туктамышевой исполняется 22 года.