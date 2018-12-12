В Ростовской области подвели итоги Года детского спорта

12 декабря 2018 17:54 Источник: «Советский спорт» Регион: Ростовская область

В Год детского спорта в Ростовской области проведено более 16 тысяч физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие около 800 тысяч человек, передает корреспондент RostovGazeta.

Во вторник, 11 декабря, состоялось ежегодное заседание коллегии министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, на котором первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов подвел итоги 2018 года, который был объявлен в регионе годом детского спорта.

"Сегодня с уверенностью можно сказать, что год детского спорта оказался удачным, так как все планы и мероприятия мы выполнили. Самым масштабным мероприятием стали Спартакиада школьников, в которой приняли участие 70 тысяч участников из 55 городов и районов области, и турнир "Кожаный мяч" с участием команд из 70 субъектов России. Самое главное, что мы увидели реальный прирост детей, которые с большим желанием пришли записываться на разнообразные спортивные секции, и это результат, к которому мы стремились", - сообщил Гуськов.

Он также подчеркнул, что на реализацию концепции наследия ЧМ-2018 из федерального бюджета выделено в 2019 году для Ростовской области более 109 миллионов рублей на адаптацию 6 тренировочных площадок, которые переданы детским юношеским спортивным школам, а также приобретение легкоатлетического оборудования.

"На этапе проектно-сметной документации в обязательном порядке на каждом из стадионов чемпионата мира было сделано все необходимое для развития легкой атлетики: беговые дорожки, сектора для прыжков. В первую очередь мы хотели оставить хорошее наследие, а не только использовать их для футбола", - рассказал Гуськов.

На сегодняшний день число дончан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет свыше 1,5 миллиона человек, из них более 50% - дети и молодежь. По итогам 11 месяцев текущего года спортсменами Ростовской области завоевано 591 медаль, из них 18 - чемпионата мира, в том числе 6 золотых. Также в этом году впервые проведена дворовая футбольная лига среди детей от 10 до 16 лет, в которых принято участие более 15 тысяч человек, а в финале соревновались более 1,5 тысячи детей из 130 команд.