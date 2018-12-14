Национальная премия «Советский спорт – Итоги года» будет вручена в Москве сегодня

14 декабря 2018 08:00 Источник: «Советский спорт»

Старейшее спортивное издание страны в преддверии своего 95-летия учредило новую Национальную премию «СОВЕТСКИЙ СПОРТ – ИТОГИ ГОДА». Сегодня вечером в торжественной обстановке будут вручены награды сразу в нескольких номинациях.

Решения были вынесены основываясь на мнении профессионального экспертного сообщества, а также с учетом оценок читательской аудитории «Советского спорта».

Премия выросла из традиционного ежегодного приза «Советского спорта» «Харламов-Трофи», вручаемого лучшему российскому хоккеисту сезона. В этом году – помимо «Харламов-Трофи» - будут озвучены имена победителей в следующих номинациях: «Открытие года», «Возвращение года», «Событие года», «Спортсмен года», «Спортсменка года», «Команда года», «Тренер года».

Генеральный спонсор церемонии вручения премии – El Corte Ingles. Официальный партнер – Отдел туризма Посольства Испании.