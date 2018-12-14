Национальная премия «Советский спорт – Итоги года» будет вручена в Москве сегодня - Советский спорт
ФутболХоккейБокc и MMAФигурное катаниеТеннисБиатлонИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
14 декабря 2018 08:00Источник: «Советский спорт»

Национальная премия «Советский спорт – Итоги года» будет вручена в Москве сегодня

Старейшее спортивное издание страны в преддверии своего 95-летия учредило новую Национальную премию «СОВЕТСКИЙ СПОРТ – ИТОГИ ГОДА». Сегодня вечером в торжественной обстановке будут вручены награды сразу в нескольких номинациях.

Решения были вынесены основываясь на мнении профессионального экспертного сообщества, а также с учетом оценок читательской аудитории «Советского спорта».

Премия выросла из традиционного ежегодного приза «Советского спорта» «Харламов-Трофи», вручаемого лучшему российскому хоккеисту сезона. В этом году – помимо «Харламов-Трофи» - будут озвучены имена победителей в следующих номинациях: «Открытие года», «Возвращение года», «Событие года», «Спортсмен года», «Спортсменка года», «Команда года», «Тренер года».

Генеральный спонсор церемонии вручения премии – El Corte Ingles. Официальный партнер – Отдел туризма Посольства Испании.

#итоги сезона
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта