Василевский признан первой звездой четверга в НХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей14 декабря 2018 11:09Автор: Липкин Антон

    Василевский признан первой звездой четверга в НХЛ

    Панарин – третьей.

    Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский назван лучшим игроком четверга в НХЛ.

    24-летний российский вратарь в своем первом матче после травмы стопы отразил 48 из 49 бросков от игроков «Торонто» (4:1) и одержал десятую победу в сезоне.

    Второй звездой дня стал форвард «Миннесоты» Нино Нидеррайтер. 26-летний швейцарец в матче с «Флоридой» (5:1) оформил дубль и сделал результативную передачу, продлив голевую серию до трех игр.

    Третьей звездой четверг выбран форвард «Коламбуса» Артемий Панарин. 27-летний российский нападающий забил два гола в ворота «Лос-Анджелеса» (4:1). Теперь на его счету 34 (9+25) очков в 30 матчах сезона.

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