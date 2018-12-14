Василевский признан первой звездой четверга в НХЛ

Хоккей 14 декабря 2018 11:09 Автор: Липкин Антон

Панарин – третьей.

Голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский назван лучшим игроком четверга в НХЛ.

24-летний российский вратарь в своем первом матче после травмы стопы отразил 48 из 49 бросков от игроков «Торонто» (4:1) и одержал десятую победу в сезоне.

Второй звездой дня стал форвард «Миннесоты» Нино Нидеррайтер. 26-летний швейцарец в матче с «Флоридой» (5:1) оформил дубль и сделал результативную передачу, продлив голевую серию до трех игр.

Третьей звездой четверг выбран форвард «Коламбуса» Артемий Панарин. 27-летний российский нападающий забил два гола в ворота «Лос-Анджелеса» (4:1). Теперь на его счету 34 (9+25) очков в 30 матчах сезона.