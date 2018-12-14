Евгений Трефилов: Больше всего опасаюсь, что наша команда расслабится

Гандбол 14 декабря 2018 13:43 Источник: Федерация гандбола России (ФГР) Автор: Липкин Антон

Сборная России сыграет с Румынией в полуфинале Евро-2018.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал предстоящий полуфинал чемпионата Европы с Румынией.

«Выиграть чемпионат Европы очень сложно, поэтому заранее говорить, что сборная России – фаворит матча с Румынией, нельзя, – приводит слова Трефилова официальный сайт Федерации гандбола России. – Я ожидаю, что завтрашняя игра получится сложной. Сожалею, что в ней не примет участие лидер румынской команды Кристина Нягу. Но для нас это ничего не значит, понятно, что сборная Румынии сдаваться не собирается.

Самое главное, чтобы наша команда не расслабилась. Этого, честно говоря, опасаюсь больше всего. Думаю, соперники найдут, как заменить Нягу. На площадку выйдет другой игрок, который так же постарается проявить себя. Не надо думать, что сборная Румынии – команда одной гандболистки. У них есть хорошие вратари, крайние игроки и линейный Крина Пинтя».

Напомним, матч Россия – Румыния пройдет 14 декабря в Париже. Начало – 19:30 (мск).