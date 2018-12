Сергей Корастылев: Думал, что немец догонит меня, но я смог найти дополнительные силы

Российский биатлонист Сергей Корастылев прокомментировал победу команды в сингл-миксте на втором этапе Кубка IBU в Риднау.

«Думал, что немец догонит меня на последнем круге, – приводит слова 29-летнего биатлониста официальный твиттер IBU. – Но я смог найти дополнительные силы на финальные 50 метров и не сдавался до самой финишной линии».

S.Korastylev, "I thought that the German would catch me on the last lap, but I found some powers for the final 50 meters and did not give up until crossed the finish line!" #IBU_Cup

