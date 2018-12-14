Церемония вручения Национальной Премии «Советский спорт – Итоги года» стартует в эти минуты в российской столице

14 декабря 2018 20:00 Источник: «Советский спорт»

В ближайшие минуты будут названы имена лауреатов Национальной премии, учрежденной старейшим спортивным изданием страны в преддверии своего 95-летия.

Премия «Советский спорт – Итоги года» выросла из традиционного ежегодного приза «Советского спорта» «Харламов-Трофи», вручаемого лучшему российскому хоккеисту сезона. В этом году – помимо «Харламов-Трофи» - будут озвучены имена победителей в следующих номинациях: «Открытие года», «Возвращение года», «Событие года», «Спортсмен года», «Спортсменка года», «Команда года», «Тренер года».

Церемония собрала огромное количество знаменитых спортсменов, а также спортивных и государственных чиновников самого высокого ранга.

Генеральный спонсор церемонии вручения премии – ElCorteIngles. Официальный партнер – Отдел Туризма Посольства Испании. Партнер – Кубань-Вино, Астраханская Икра Дикий Осетр.