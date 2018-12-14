Светлана Журова: Нашим спортсменам намекают, что им лучше не ездить в страны, где есть жесткое наказание за допинг - Советский спорт
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Биатлон14 декабря 2018 15:22Источник: «Известия»Автор: Липкин Антон

Светлана Журова: Нашим спортсменам намекают, что им лучше не ездить в страны, где есть жесткое наказание за допинг

Австрийские полицейские приехали в расположение сборной Росси по биатлону перед этапом Кубка мира в Хохфильцене.

Олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала действия австрийской полиции в связи с возможным нарушением антидопинговых правил российскими биатлонистами во время чемпионата мира 2017 года в Хохфильцене.

В среду вечером в расположение сборной России, которая готовилась ко второму этапу Кубка мира в Хохфильцене, приехали сотрудники правоохранительных органов.

«Важно понимать, что инициатор этого скандала, кто бы он ни был, выбрал «правильную» страну, – приводит «Известия» слова Журовой. – Законодательство Австрии позволяет вызывать спортсменов на допрос вне зависимости от того, что думают по этому поводу представители WADA. Это очень хитрый заход.

Нашим спортсменам намекают на то, что в те страны, где есть жесткое наказание за допинг, им лучше не ездить – «иначе мы будем вызывать вас на допрос ночью, мы будем вам портить нервы перед самым стартом». Это нечестная игра по отношению к нашим спортсменам».

В числе подозреваемых нарушителей допинговых правил называются Ирина Старых, Александр Логинов, Антон Шипулин, Евгений Гараничев и Алексей Волков, а также тренеры и специалисты сборной.

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