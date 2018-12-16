Евгения Павлова: Я уже бежала и была в гонке, а тут этот промах

Биатлон 16 декабря 2018 16:31 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Россия заняла четвертое место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Австрии.

Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала о своем первом этапе эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Перед стартом не волновалась – это мой родной этап, – приводит слова 25-летней Павловой официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Я его всегда бегаю на чемпионатах России. Мне было комфортно. Жаль только, что промахнулась. Глупая была ошибка – я уже бежала и была в гонке, а тут этот промах. Пришлось допом докрывать, поэтому вот тут и появились эти десять секунд.

Почему начинаю стрельбу со второй мишени? У меня была проблема первого выстрела, поэтому меня мой тренер и обучил этой методике. Так семь-восемь лет уже стреляю».

Отметим, что для Павловой эта эстафета стала первой в карьере на Кубке мира. Сборная России заняла итоговое четвертое место после команд Италии, Швеции и Франции.