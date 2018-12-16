Ирина Старых: Может быть, надо было рискнуть, но я пока не способна на это

Биатлон 16 декабря 2018 16:38 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Россия заняла четвертое место в эстафете на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Российская биатлонистка Ирина Старых рассказала о своей стрельбе на последнем огневом рубеже во время эстафеты на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

«Какой ритм есть, такой и держу, – приводит слова 31-летней Старых официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Медленно, но уверенно. Видела перед стрельбой, что соперницы уже уходят. Понимала, что их уже не догнать. Даже при нулевой стрельбе. Все, что смогла, сделала.

Может быть, надо было и рискнуть, но я пока не способна на это. Нет в этом уверенности».

Напомним, сборная России заняла четвертое место, проиграв более полуминуты команде Франции. Победу одержала сборная Италии, Швеция – вторая.