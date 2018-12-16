Олег Окулов: Приятно, что по ходу матча с ВЭФ добавили в защите и победили - Советский спорт
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    • Баскетбол16 декабря 2018 16:53Источник: Единая лига ВТБАвтор: Липкин Антон

    Олег Окулов: Приятно, что по ходу матча с ВЭФ добавили в защите и победили

    «Енисея» выиграл у латвийцев, уступая по ходу матча в десять очков.

    Главный тренер «Енисея» Олег Окулов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ВЭФ (75:67).

    «Матч не обещал быть легким с самого начала, потому что ВЭФ не та команда, которая где-то играет в половину силы, – приводит слова Окулова официальный сайт лиги. – Эта команда может обыграть любого соперника, хорошая баскетбольная школа и есть опытные игроки, обкатанные в сборной Латвии.

    В начале игры мы допустили много промахов, дали ВЭФ преимущество в десять очков, которое потом пришлось отыгрывать весь матч. Приятно, что смогли добавить в защите, и довели игру до победы».

    Отметим, что самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Енисея» Джон Роберсон, на счету которого 22 очка и семь результативных передач.

    «Енисей» одержал четвертую победу в 11 матчах и поднялся пятое место. У ВЭФ девятое поражение также в 11 матчах и девятое место.

    #единая лига втб#бк енисей#бк вэф#окулов олег
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