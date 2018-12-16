«Нижний Новгород» нанес «Химкам» первое поражение в Единой лиге ВТБ

Баскетбол 16 декабря 2018 17:10 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

16 очков у победителей набрал Бабурин.

«Нижний Новгород» победил в гостях «Химки» (93:80) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Баскетбольном центре Московской области.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Химок» Ди Бост, набравший 20 очков. У «Нижнего Новгорода» 16 очков принес команде защитик Евгений Бабурин.

Это поражение стало первым для «Химок» в Единой лиге ВТБ. При этом благодаря одному набранному очку подмосковная команда вышла на единоличное первое место, опередив ЦСКА.

«Нижний Новгород» одержал третью победу в девяти матчах и занимает 11-е место.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

«Химки» (Московская область) – «Нижний Новгород» – 80:93 (24:25, 16:19, 25:24, 15:25)

«Химки»: Бост (20), Дженкинс (10), Томас (10), Крокер (10), Мики (10).

«Нижний Новгород»: Бабурин (16), Астапкович (15), Перри (14).