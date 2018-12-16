Швеция победила в мужской эстафете в Хохфильцене, Россия – пятая

Биатлон 16 декабря 2018 17:27 Источник: «Советский спорт» Автор: Липкин Антон

За сборную России выступали Елисеев, Латыпов, Малышко и Логинов.

Мужская сборная России по биатлону стала пятой в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Российская команда использовала десять дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и проиграла 52,7 секунды победителю – сборной Швеции. Серебряным призером стала команда Норвегии, бронзовым – Германии.

На первом этапе за сборную России выступал Матвей Елисеев. На двух он использовал три дополнительных патрона и передал эстафету Эдуарду Латыпову на седьмом месте с отставанием от лидера в 36,4 секунды.

Латыпов дважды промахнулся на лежке и без ошибок отстрелял стоя. И если отставание от лидера почти не изменилось (+37,1), то в протоколе российская команда опустилась на десятое место.

Дмитрий Малышко, бежавший в составе российской команды третьим, смог немного поправить положение и завершил свой этап на шестом месте, также допустив два промаха.

Завершавший эстафету в сборной России Александр Логинов трижды использовал дополнительные патроны и смог подняться еще на одно место. В итоге, российская команда стала пятой.

Напомним, перед эстафетой Эдуард Латыпов заменил на втором этапе Евгения Гараничева.

Ранее в воскресенье женская сборная России заняла в эстафете четвертое место.

Хохфильцен (Австрия)

Кубок мира

2-й этап

Мужчины

Эстафета 4х7,5 км

1. Швеция – 1:16.10,6 (0 штрафных кругов +5 дополнительных патронов)

2. Норвегия – отставание 3,6 (0+7)

3. Германия – +28,8 (1+6)

4. Австрия – +41,7 (0+7)

5. Россия (Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) – +52,7 (0+10)