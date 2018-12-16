Швеция победила в мужской эстафете в Хохфильцене, Россия – пятая - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    окончен
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Челси
    1
    2
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    окончен
    Саутгемптон
    Арсенал Л
    3
    2
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    2-й тайм
    Ним
    Лилль
    0
    2
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    2-й тайм
    Фрозиноне
    Сассуоло
    0
    2
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    2-й тайм
    Фиорентина
    Эмполи
    2
    1
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    2-й тайм
    Сампдория
    Парма
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 17:30
    Оман
    Таджикистан
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    перерыв
    РБ Лейпциг
    Майнц
    2
    1
  • Испания - Примера
    16-й тур
    1-й тайм
    Эспаньол
    Бетис
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    начало в 19:00
    Ливерпуль
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 19:00
    Ницца
    Сент-Этьен
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 20:00
    Кальяри
    Наполи
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    начало в 20:00
    Айнтрахт Ф
    Байер
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 20:30
    Уэска
    Вильярреал
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 22:30
    Рома
    Дженоа
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 22:45
    Леванте
    Барселона
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 23:00
    Марсель
    Бордо
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 23:00
    Лион
    Монако
    0
    0
    • Биатлон16 декабря 2018 17:27Источник: «Советский спорт»Автор: Липкин Антон

    Швеция победила в мужской эстафете в Хохфильцене, Россия – пятая

    За сборную России выступали Елисеев, Латыпов, Малышко и Логинов.

    Мужская сборная России по биатлону стала пятой в эстафете на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

    Российская команда использовала десять дополнительных патронов на восьми огневых рубежах и проиграла 52,7 секунды победителю – сборной Швеции. Серебряным призером стала команда Норвегии, бронзовым – Германии.

    На первом этапе за сборную России выступал Матвей Елисеев. На двух он использовал три дополнительных патрона и передал эстафету Эдуарду Латыпову на седьмом месте с отставанием от лидера в 36,4 секунды.

    Латыпов дважды промахнулся на лежке и без ошибок отстрелял стоя. И если отставание от лидера почти не изменилось (+37,1), то в протоколе российская команда опустилась на десятое место.

    Дмитрий Малышко, бежавший в составе российской команды третьим, смог немного поправить положение и завершил свой этап на шестом месте, также допустив два промаха.

    Завершавший эстафету в сборной России Александр Логинов трижды использовал дополнительные патроны и смог подняться еще на одно место. В итоге, российская команда стала пятой.

    Напомним, перед эстафетой Эдуард Латыпов заменил на втором этапе Евгения Гараничева.

    Ранее в воскресенье женская сборная России заняла в эстафете четвертое место.

    Хохфильцен (Австрия)
    Кубок мира
    2-й этап
    Мужчины
    Эстафета 4х7,5 км

    1. Швеция – 1:16.10,6 (0 штрафных кругов +5 дополнительных патронов)
    2. Норвегия – отставание 3,6 (0+7)
    3. Германия – +28,8 (1+6)
    4. Австрия – +41,7 (0+7)
    5. Россия (Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) – +52,7 (0+10)

    #кубок мира по биатлону#мужская сборная швеции по биатлону#мужская сборная норвегии по биатлону#мужская сборная германии по биатлону#мужская сборная австрии по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#елисеев матвей#латыпов эдуард#малышко дмитрий#логинов александр
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта