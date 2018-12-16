Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за годИтоги года 2018

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    окончен
    Брайтон энд Хоув Альбион
    Челси
    1
    2
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    окончен
    Саутгемптон
    Арсенал Л
    3
    2
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    2-й тайм
    Ним
    Лилль
    0
    2
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    2-й тайм
    Фрозиноне
    Сассуоло
    0
    2
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    2-й тайм
    Фиорентина
    Эмполи
    2
    1
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    2-й тайм
    Сампдория
    Парма
    1
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 17:30
    Оман
    Таджикистан
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    перерыв
    РБ Лейпциг
    Майнц
    2
    1
  • Испания - Примера
    16-й тур
    1-й тайм
    Эспаньол
    Бетис
    0
    0
  • Англия - Премьер-лига
    17-й тур
    начало в 19:00
    Ливерпуль
    Манчестер Юнайтед
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 19:00
    Ницца
    Сент-Этьен
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 20:00
    Кальяри
    Наполи
    0
    0
  • Германия - Бундеслига
    15-й тур
    начало в 20:00
    Айнтрахт Ф
    Байер
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 20:30
    Уэска
    Вильярреал
    0
    0
  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 22:30
    Рома
    Дженоа
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 22:45
    Леванте
    Барселона
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 23:00
    Марсель
    Бордо
    0
    0
  • Франция - Лига 1
    18-й тур
    начало в 23:00
    Лион
    Монако
    0
    0
    • Гандбол16 декабря 2018 18:02Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018

    Российская гандболистка забила 36 голов в семи матчах.

    Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы.

    23-летняя российская гандболистка забила 36 голов в семи матчах и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира.

    Также организаторы Евро-2018 определились с символической сборной турнира:

    вратарь – Амандин Лейно (Франция);
    левая крайняя – Майда Мехмедович (Черногория);
    правая крайняя – Алисия Штолле (Германия);
    линейная – Крина Пинтя (Румыния);
    левая полусредняя – Ноэми Хафра (Венгрия);
    правая полусредняя – Кармен Мартин (Испания);
    разыгрывающая – Стине Офтедал (Норвегия);
    лучший защитник – Келли Дюлфер (Нидерланды).

    Напомним, в 2016 году Вяхирева стала самым ценным игроком гандбольного турнира Олимпийских игр.

    В воскресенье в финале Евро-2018 в Париже Россия сыграет с Францией. Начало матча – 19:30 (мск).

    #чемпионат европы по гандболу среди женщин#женская сборная россии по гандболу#вяхирева анна
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта