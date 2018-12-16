Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018

Гандбол 16 декабря 2018 18:02 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Российская гандболистка забила 36 голов в семи матчах.

Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы.

23-летняя российская гандболистка забила 36 голов в семи матчах и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира.

Также организаторы Евро-2018 определились с символической сборной турнира:

вратарь – Амандин Лейно (Франция);

левая крайняя – Майда Мехмедович (Черногория);

правая крайняя – Алисия Штолле (Германия);

линейная – Крина Пинтя (Румыния);

левая полусредняя – Ноэми Хафра (Венгрия);

правая полусредняя – Кармен Мартин (Испания);

разыгрывающая – Стине Офтедал (Норвегия);

лучший защитник – Келли Дюлфер (Нидерланды).

Напомним, в 2016 году Вяхирева стала самым ценным игроком гандбольного турнира Олимпийских игр.

В воскресенье в финале Евро-2018 в Париже Россия сыграет с Францией. Начало матча – 19:30 (мск).