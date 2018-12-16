Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018

Российская гандболистка забила 36 голов в семи матчах.
Правая полусредняя сборной России по гандболу Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата Европы.
23-летняя российская гандболистка забила 36 голов в семи матчах и занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира.
Также организаторы Евро-2018 определились с символической сборной турнира:
вратарь – Амандин Лейно (Франция);
левая крайняя – Майда Мехмедович (Черногория);
правая крайняя – Алисия Штолле (Германия);
линейная – Крина Пинтя (Румыния);
левая полусредняя – Ноэми Хафра (Венгрия);
правая полусредняя – Кармен Мартин (Испания);
разыгрывающая – Стине Офтедал (Норвегия);
лучший защитник – Келли Дюлфер (Нидерланды).
Напомним, в 2016 году Вяхирева стала самым ценным игроком гандбольного турнира Олимпийских игр.
В воскресенье в финале Евро-2018 в Париже Россия сыграет с Францией. Начало матча – 19:30 (мск).