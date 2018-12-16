Кулижников стал вторым на дистанции 1000 метров в Херенвене, Юсков – третьим

Конькобежный спорт 16 декабря 2018 18:54 Автор: Липкин Антон

Победу одержал Нюйс.

Российский конькобежец Павел Кулижников занял второе место на дистанции 1000 метров на четвертом этапе Кубка мира в Херенвене.

24-летний Кулижников показал результат 1 минута 7,930 секунды, уступив 0,12 секунды голландцу Кьелду Нюйсу. Третье место заняла еще один представитель России – Денис Юсков (+0,15).

Виктор Муштаков показал восьмое время, Виктор Лобас с личным рекордом – 11-е.

Херенвен (Голландия)

Кубок мира

4-й этап

Мужчины

1000 метров

1. Кьелд Нюйс (Голландия) – 1.07,803

2. Павел Кулижников (Россия) – +0,12

3. Денис Юсков (Россия) – +0,15…

8. Виктор Муштаков (Россия) – +1,00…

11. Виктор Лобас (Россия) – +1,20

В общем зачете Кубка мира на дистанции 1000 метров Кулижников занимает третье место. Он отстает только от норвежца Ховарда Холмефьорда Лоренцена и Нюйса.

Общий зачет Кубка мира: 1. Ховард Холмефьорд Лоренцен (Норвегия) – 177 очков. 2. Нюйс – 174. 3. Кулижников – 174… 6. Муштаков – 136… 13. Юсков – 116… 15. Лобас – 111.