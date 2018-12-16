Юкка Ялонен: Игроки СКА и ЦСКА демонстрируют высокий уровень взаимопонимания в сборной России - Советский спорт
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    • Хоккей16 декабря 2018 21:54Источник: Телеканал «Матч ТВ»Автор: Липкин Антон

    Юкка Ялонен: Игроки СКА и ЦСКА демонстрируют высокий уровень взаимопонимания в сборной России

    Россия разгромила Финляндию на футбольном стадионе «Зенита».

    Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен прокомментировал заключительный матч команды на «Кубке Первого канала» с Россией (0:5) на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

    «В первом периоде именно мы контролировали игру и имели множество возможностей, которыми не воспользовались, – приводит слова Ялонена официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Гол, пропущенный за минуту до конца первого отрезка, выбил нас из колеи. Второй период стал худшим за весь турнир, хотя мы несколько раз играли в большинстве и могли забивать.

    Как вы знаете, в сборной России выступает много игроков из СКА и ЦСКА. Они много играют вместе и демонстрируют высокий уровень взаимопонимания, они готовы моментально помочь друг другу. В третьем периоде мы могли вернуться в игру, хотя бы отыграть пару шайб, но все упирается в то, что мы не смогли забить».

    Напомним, голы в матче забили Кирилл Капризов, Василий Токранов, Никита Нестеров, Владислав Гавриков и Михаил Григоренко.

    Сборная Финляндии с четырьмя очками заняла второе место на российском этапе Еврохоккейтура.

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