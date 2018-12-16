Евгений Трефилов: Сами проиграли – чего на судей-то пенять

Гандбол 16 декабря 2018 22:40 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Россия проиграла Франции и заняла второе место на чемпионате Европы.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал финал чемпионата Европы с Францией (21:24) в Париже.

«Хорошая охота всегда заканчивается хорошим днем, а этот день не самый хороший, – приводит слова Трефилова официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – То, что заняли второе место – здорово, молодцы. Ну то, что проиграли финал – безобразная игра. Может быть, зрителям понравилось, а мне, как тренеру, не понравилось наше выступление.

У нас сейчас совсем другая практика. Сейчас тренер – никто. На данный момент тренеров даже не награждают. Судьи не имеют отношения к финальному результату. Сами проиграли – чего на судей-то пенять. Поздравляю сборную России с таким хорошим результатом. Думаю, все впереди».

Напомним, сборная России во второй раз в истории завоевала серебро чемпионата Европы, повторив результат турнира 2006 года в Швеции.