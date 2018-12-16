Евгений Трефилов: Мозгов у нас не хватает, вот это самое главное - Советский спорт
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    • Гандбол16 декабря 2018 23:42Источник: «Р-Спорт»Автор: Липкин Антон

    Евгений Трефилов: Мозгов у нас не хватает, вот это самое главное

    Россия проиграла Франции в финале Евро-2018.

    Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил игру команды в финале чемпионата Европы во Франции (21:24).

    – Мозгов у нас не хватает, вот это самое главное, – приводит «Р-Спорт» слова Трефилова. – Тебя цепляют – ты отыграйся. Для этого нужны мозги. Это командная игра, здесь кто кого надурит. Для нормальной командной игры нужно время, тренировочные сборы.

    – Сегодня на федеральном канале вместо футбола поставили в прямом эфире финал чемпионата Европы по гандболу. Приятно?
    – Я сочувствую зрителям и приношу им извинения, что не показали футбол. К хорошему, качественному футболу я очень хорошо отношусь.

    Напомним, сборная России во второй раз в истории завоевала серебро чемпионата Европы, повторив результат турнира 2006 года в Швеции.

    #чемпионат европы по гандболу среди женщин#женская сборная россии по гандболу#женская сборная франции по гандболу#трефилов евгений
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