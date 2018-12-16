Евгений Трефилов: Мозгов у нас не хватает, вот это самое главное

Гандбол 16 декабря 2018 23:42 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

Россия проиграла Франции в финале Евро-2018.

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов оценил игру команды в финале чемпионата Европы во Франции (21:24).

– Мозгов у нас не хватает, вот это самое главное, – приводит «Р-Спорт» слова Трефилова. – Тебя цепляют – ты отыграйся. Для этого нужны мозги. Это командная игра, здесь кто кого надурит. Для нормальной командной игры нужно время, тренировочные сборы.

– Сегодня на федеральном канале вместо футбола поставили в прямом эфире финал чемпионата Европы по гандболу. Приятно?

– Я сочувствую зрителям и приношу им извинения, что не показали футбол. К хорошему, качественному футболу я очень хорошо отношусь.

Напомним, сборная России во второй раз в истории завоевала серебро чемпионата Европы, повторив результат турнира 2006 года в Швеции.