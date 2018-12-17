Хвостов, Астапкович и Забелин вошли в символическую пятерку недели в Единой лиге ВТБ - Советский спорт
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Баскетбол17 декабря 2018 11:27Источник: Единая лига ВТБАвтор: Липкин Антон

Хвостов, Астапкович и Забелин вошли в символическую пятерку недели в Единой лиге ВТБ

Также в нее попали О’Брайен и Келли.

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку десятой игровой недели регулярного чемпионата.

В нее вошли:

Джей Джей О’Брайен («Астана») – 23 очка, 8 подборов, 6 передач;

Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань») – 14 очков, 11 передач, 2 перехвата;

Антон Астапкович («Нижний Новгород») – 15 очков, 6 подборов, 4 передачи;

Рашард Келли («Парма») – 9 очков, 11 подборов, 3 передачи;

Артем Забелин («Автодор») – 14 очков, 6 подборов, 4 блок-шота.

На этой неделе в Единой лиге ВТБ пройдут два матча в субботу и четыре игры в воскресенье.

Напомним, накануне первое поражение в турнире потерпели «Химки», уступившие на своей площадке «Нижнему Новгороду».

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