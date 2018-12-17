Хвостов, Астапкович и Забелин вошли в символическую пятерку недели в Единой лиге ВТБ

Также в нее попали О’Брайен и Келли.
Единая лига ВТБ представила символическую пятерку десятой игровой недели регулярного чемпионата.
В нее вошли:
Джей Джей О’Брайен («Астана») – 23 очка, 8 подборов, 6 передач;
Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань») – 14 очков, 11 передач, 2 перехвата;
Антон Астапкович («Нижний Новгород») – 15 очков, 6 подборов, 4 передачи;
Рашард Келли («Парма») – 9 очков, 11 подборов, 3 передачи;
Артем Забелин («Автодор») – 14 очков, 6 подборов, 4 блок-шота.
⭐ Джей Джей О'Брайен, Дмитрий Хвостов, Антон Астапкович, @WizKellyy и Артем Забелин - в символической пятерке десятой игровой недели⠀— VTB United League (@VTBUL) December 17, 2018
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⭐ J.J. O'Brien, Dmitry Khvostov, Anton Astapkovich, Rashard Kelly & Artem Zabelin select to All-VTB League Team of the Week #10⠀ pic.twitter.com/r4l01YMKbA
На этой неделе в Единой лиге ВТБ пройдут два матча в субботу и четыре игры в воскресенье.
Напомним, накануне первое поражение в турнире потерпели «Химки», уступившие на своей площадке «Нижнему Новгороду».