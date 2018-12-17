Бабиков, Поварницын и Морозова выступят на этапе Кубка мира в Нове-Место - Советский спорт
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    • Биатлон17 декабря 2018 11:54Источник: Союз биатлонистов России (СБР)Автор: Липкин Антон

    Бабиков, Поварницын и Морозова выступят на этапе Кубка мира в Нове-Место

    СБР назвал состав сборных России на чешский этап Кубка мира.

    Стал известен состав мужской и женской сборных России на третий этап Кубка мира в Нове-Место, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов России.

    Мужская команда: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Антон Бабиков.

    Женская команда: Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Валерия Васнецова, Анастасия Морозова.

    Таким образом, у мужчин произошло два изменения: Поварницын и Бабиков заменят Эдуарда Латыпова и Алексея Слепова. У женщин – одно: вместо Ульяны Кайшевой на этап заявлена Анастасия Морозова.

    Планируется, что Латыпов, Слепов и Кайшева примут участие в третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

    Отмечается, что тренерский штаб сформировал состав, опираясь исключительно на спортивный принцип.

    Третий этап Кубка мира в Нове-Место пройдет с 20 по 23 декабря. В программе этапа спринтерские гонки (20 декабря – мужская, 21 декабря – женская), гонки преследования (22 декабря) и масс-старты (23 декабря).

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