«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 15:31Автор: Липкин Антон

    «Зенит» сыграет с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы

    Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

    Соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы стал турецкий «Фенербахче».

    Жеребьевка состоялась в понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В ее проведении принял участие бывший защитник «Порту», «Челси», «Реала» и «Монако» Рикарду Карвалью.

    «Фенербахче», за который выступает защитник сборной России Роман Нойштедтер, стал вторым в группе D Лиги Европы. В шести матчах вице-чемпионы Турции набрали восемь очков. В нынешнем сезоне национального чемпионата команда идет на 17-м месте, набрав 14 очков в 15 матчах.

    Напомним, на групповом этапе «Зенит» занял первое место в группе C, набрав 11 очков.

    Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

    Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне запланирован на 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.

    #лига европы#фк зенит#фк фенербахче#рпл#чемпионат турции по футболу#Футбол-Россия
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