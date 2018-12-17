«Зенит» сыграет с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы

Футбол 17 декабря 2018 15:31 Автор: Липкин Антон

Жеребьевка состоялась в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы стал турецкий «Фенербахче».

Жеребьевка состоялась в понедельник в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. В ее проведении принял участие бывший защитник «Порту», «Челси», «Реала» и «Монако» Рикарду Карвалью.

«Фенербахче», за который выступает защитник сборной России Роман Нойштедтер, стал вторым в группе D Лиги Европы. В шести матчах вице-чемпионы Турции набрали восемь очков. В нынешнем сезоне национального чемпионата команда идет на 17-м месте, набрав 14 очков в 15 матчах.

Напомним, на групповом этапе «Зенит» занял первое место в группе C, набрав 11 очков.

Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

Финал Лиги Европы в нынешнем сезоне запланирован на 29 мая на Олимпийском стадионе в Баку.