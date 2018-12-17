Томас Тухель: «ПСЖ» способен выиграть на «Олд Траффорд» - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:08Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Томас Тухель: «ПСЖ» способен выиграть на «Олд Траффорд»

    Чемпионам Франции в 1/8 финала Лиги чемпионов достался «Манчестер Юнайтед».

    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам чемпионам Франции достался «Манчестер Юнайтед».

    «Мы способны выиграть на «Олд Траффорд», – приводит слова немца официальный сайт УЕФА. – Я уверен в своей команде, но это отличный тест и вызов для нас. 1/8 финала – это всегда трудный раунд.

    «Манчестер Юнайтед» обладает большим опытом в Лиге чемпионов. Они выигрывали ее несколько раз. Не могу сказать, что я доволен или недоволен жребием».

    Отметим, что «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» никогда не играли друг с другом в турнирах под эгидой УЕФА.

    Первый матч пройдет 12 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, ответный – 6 марта на «Парк де Пренс» в Париже.

    #лига чемпионов#фк псж#фк манчестер юнайтед#тухель томас#олд траффорд#лига 1#апл
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