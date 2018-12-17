Томас Тухель: «ПСЖ» способен выиграть на «Олд Траффорд»

Футбол 17 декабря 2018 16:08 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

Чемпионам Франции в 1/8 финала Лиги чемпионов достался «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель прокомментировал жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. По ее итогам чемпионам Франции достался «Манчестер Юнайтед».

«Мы способны выиграть на «Олд Траффорд», – приводит слова немца официальный сайт УЕФА. – Я уверен в своей команде, но это отличный тест и вызов для нас. 1/8 финала – это всегда трудный раунд.

«Манчестер Юнайтед» обладает большим опытом в Лиге чемпионов. Они выигрывали ее несколько раз. Не могу сказать, что я доволен или недоволен жребием».

Отметим, что «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» никогда не играли друг с другом в турнирах под эгидой УЕФА.

Первый матч пройдет 12 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, ответный – 6 марта на «Парк де Пренс» в Париже.