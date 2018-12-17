Вячеслав Малафеев: «Фенербахче» – неслабый соперник, но были и менее предпочтительные варианты

Турецкий клуб стал соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы.
Спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой лидеру премьер-лиги достался «Фенербахче».
«В «Фенербахче» выступает бывший зенитовец Мартин Шкртел, игрок сборной России Роман Нойштедтер, в свое время был Жулиано, – приводит Sport24.ru слова Малафеева. – В общем, соперник нам достался не самый слабый, мягко говоря. Но были и менее предпочтительные варианты. В итоге что есть, то есть.
Думаю, что дорога к вершине и должна быть тернистой. Чем сильнее соперники, тем больше уверенности у команды. Тем более, «Фенербахче» обыгрывать можно».
Напомним, в нынешнем сезоне «Фенербахче» идет на 17-м месте чемпионата Турции, набрав 14 очков в 15 матчах.
Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.