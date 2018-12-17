Вячеслав Малафеев: «Фенербахче» – неслабый соперник, но были и менее предпочтительные варианты - Советский спорт
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    • Футбол17 декабря 2018 16:59Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

    Вячеслав Малафеев: «Фенербахче» – неслабый соперник, но были и менее предпочтительные варианты

    Турецкий клуб стал соперником «Зенита» по 1/16 финала Лиги Европы.

    Спортивный директор «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой лидеру премьер-лиги достался «Фенербахче».

    «В «Фенербахче» выступает бывший зенитовец Мартин Шкртел, игрок сборной России Роман Нойштедтер, в свое время был Жулиано, – приводит Sport24.ru слова Малафеева. – В общем, соперник нам достался не самый слабый, мягко говоря. Но были и менее предпочтительные варианты. В итоге что есть, то есть.

    Думаю, что дорога к вершине и должна быть тернистой. Чем сильнее соперники, тем больше уверенности у команды. Тем более, «Фенербахче» обыгрывать можно».

    Напомним, в нынешнем сезоне «Фенербахче» идет на 17-м месте чемпионата Турции, набрав 14 очков в 15 матчах.

    Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, ответный – 21 февраля на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.

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