Руди Феллер: «Краснодар» набрал столько же очков, сколько и «Севилья», что говорит о многом - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • Италия - Серия А
    16-й тур
    начало в 22:30
    Аталанта
    Лацио
    0
    0
  • Испания - Примера
    16-й тур
    начало в 23:00
    Алавес
    Атлетик Б
    0
    0
  • FIFA
    Товарищеские матчи (сборные)
    начало в 00:00
    Франция
    Норвегия
    0
    0
    • Футбол17 декабря 2018 17:44Источник: UEFA (УЕФА)Автор: Липкин Антон

    Руди Феллер: «Краснодар» набрал столько же очков, сколько и «Севилья», что говорит о многом

    «Байер» стал соперником «быков» в 1/16 финала Лиги Европы.

    Спортивный директор «Байера» Руди Феллер высказался о «Краснодаре», который достался его команде при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

    «Краснодар» – опасный соперник, – приводит слова Феллера официальный сайт УЕФА. – Команда финишировала в группе второй, но с таким же количеством очков, как и у «Севильи», что говорит о многом. Задача у нас неизменная – выход в следующий раунд».

    Напомним, «Байер» занял первое место в группе A, набрав 13 очков в шести матчах. В бундеслиге после 15 туров команда идет на 11-м месте.

    Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Краснодар», ответный – 21 февраля на «БайАрене» в Леверкузене.

    #лига европы#фк байер#фк краснодар#феллер руди#бундеслига#рпл#фк севилья#испанская примера#Футбол-Россия
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта