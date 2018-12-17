Руди Феллер: «Краснодар» набрал столько же очков, сколько и «Севилья», что говорит о многом

Футбол 17 декабря 2018 17:44 Источник: UEFA (УЕФА) Автор: Липкин Антон

«Байер» стал соперником «быков» в 1/16 финала Лиги Европы.

Спортивный директор «Байера» Руди Феллер высказался о «Краснодаре», который достался его команде при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

«Краснодар» – опасный соперник, – приводит слова Феллера официальный сайт УЕФА. – Команда финишировала в группе второй, но с таким же количеством очков, как и у «Севильи», что говорит о многом. Задача у нас неизменная – выход в следующий раунд».

Напомним, «Байер» занял первое место в группе A, набрав 13 очков в шести матчах. В бундеслиге после 15 туров команда идет на 11-м месте.

Первый матч пройдет 14 февраля на стадионе «Краснодар», ответный – 21 февраля на «БайАрене» в Леверкузене.