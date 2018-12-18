Шамиль Тарпищев: Допинговые скандалы появились не на пустом месте. Во многих вещах виноваты мы сами - Советский спорт
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    • Другие18 декабря 2018 12:14Источник: «Собеседник»Автор: Гичунцев Артур

    Шамиль Тарпищев: Допинговые скандалы появились не на пустом месте. Во многих вещах виноваты мы сами

    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о проблемах в отечественном спорте.

    "Осенью ВАДА восстановило членство Российского антидопингового агентства и скоро приедет для аудита. Фактически это означает, что нас вернули в равное положение с остальными странами.

    Сейчас самое время учесть все ошибки и стать лучше. Нельзя отрицать, что эти допинговые скандалы появились не на пустом месте. Во многих вещах виноваты мы сами. Не в том смысле, что все спортсмены умышленно принимали допинг, я говорю о спортивной медицине", – приводит слова Тарпищева "Собеседник".

    #допинг#тарпищев шамиль#wada (вада)
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