Шамиль Тарпищев: Допинговые скандалы появились не на пустом месте. Во многих вещах виноваты мы сами

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о проблемах в отечественном спорте.
"Осенью ВАДА восстановило членство Российского антидопингового агентства и скоро приедет для аудита. Фактически это означает, что нас вернули в равное положение с остальными странами.
Сейчас самое время учесть все ошибки и стать лучше. Нельзя отрицать, что эти допинговые скандалы появились не на пустом месте. Во многих вещах виноваты мы сами. Не в том смысле, что все спортсмены умышленно принимали допинг, я говорю о спортивной медицине", – приводит слова Тарпищева "Собеседник".